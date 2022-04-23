Точку поставят президенты: в Турции рассказали о переговорах Украины с РФ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ход мирных переговоров между Украиной и Россией об окончании войны. По его словам, точку в них поставят президенты двух стран.

Об этом сообщают турецкие издания Son Dakika и Sabah. Чавушоглу отметил, что трудно прийти к соглашению по чувствительным вопросам, это требует времени, потому что война продолжается.

"По истечении этого времени, это шаг, который нужно сделать. Лидеры, которые поставят окончательную точку. Они делают прямое заявление, или министры иностранных дел подписывают документ в присутствии лидеров. Вот такие варианты возникают в их переговорах. Лидеры должны поставить окончательную точку. Если они хотят договорённостей, то это неизбежно. В принципе обе стороны согласны собраться, но когда это произойдет?" - сказал он.

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Глава турецкого МИД отметил, что Анкара пригласила обе стороны приехать в Турцию. И было уже ряд встреч делегаций двух сторон.

"Они обсуждают острые вопросы. Мы видим, что они больше ориентируются на беспристрастность и гарантии безопасности", - уточнил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал главные вопросы на мирных переговорах между нашей страной и Россией о прекращении войны. По его словам, это гарантии безопасности и нейтральность, а также судьба Донбасса и Крыма.

Он также заявил, что Украина может выйти из мирных переговоров с Российской Федерацией. В частности, они будут окончены, если будут уничтожены наши люди в Мариуполе, а также если будет проведён псевдореферендум в Херсоне.

Кроме того, глава государства считает, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может не состояться. И на то есть две причины.

В Кремле заявляли, что встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским Путину мешает отсутствие "соответствующих условий". Речь идет якобы о подготовке текста документа для переговоров.

Со своей стороны, премьер-министр Италии Марио Драги после телефонного разговора с диктатором заявил, что Путин не хочет прекращать огонь и встречаться с Зеленским, звонить агрессору нет никакого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что дипломатические переговоры с Россией о конце войны против Украины, скорее всего, провалятся. Политик сравнил их с договоренностями с крокодилом и подчеркнул – именно поэтому жизненно важно, чтобы Запад продолжал вооружать ВСУ.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что судьба мирных переговоров Украины и России по окончании войны будет зависеть от того, насколько фактические действия РФ будут совпадать с ее словами. Москва должна откровенно признать, что хочет остановить войну.