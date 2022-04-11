"Точки обозначены, задачи ясны": Кадыров объявил об очередном  "наступлении" на Киев по приказу Путина. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российские оккупанты готовят новое наступление на Киев. По его словам, такой приказ отдал диктатор РФ Владимир Путин.

Об этом Кадыров сообщил в видеообращении, опубликованном на своих страницах в соцсетях в ночь на 11 апреля. Марионетка Кремля заявила, что цель россиян – "уничтожить бандеровцев, нациков и шайтанов".

При этом Кадыров заявил о планах "освободить" Донецк и Луганск, которые и так с 2014 года находятся под оккупацией России. На опубликованном видео он показал топографические карты и сказал, что "точки обозначены, задачи ясны, будет наступательная работа".

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"Не только на Мариуполь, но и в других населенных пунктах, городах и селах. На Луганск и Донецк, освободим, такая задача поставлена Владимиром Путиным. И потом заберем Киев и все остальные города", – пригрозил Кадыров.

Как сообщал OBOZREVATEL, после полномасштабного вторжения РФ в Украину Рамзан Кадыров стал объектом насмешек даже у сторонников оккупантов. Так, бывший главарь "ДНР" Игорь Гиркин отметил, что кадыровцы показывают свое мастерство только в интернете, ведь все, что они делают – это "выкладывают ролики" в социальные сети.