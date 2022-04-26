Ткаченко в годовщину трагедии на ЧАЭС заявил, что действия России угрожают всему миру. Видео

Россия использовала украинские атомные электростанции для манипуляций в своей военной тактике. Такие действия российской армии можно расценивать, как террористическое поведение.

Своими действиями вокруг и непосредственно на АЭС оккупанты поставили под угрозу жизни людей во всем мире. Об этом в Telegram заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Ткаченко напомнил, что 36 лет назад авария на Чернобыльской АЭС случилась из-за циничного отношения советской власти к обычным людям.

"Но я хочу напомнить, что именно эти события привели к распаду СССР. Утаивание правды, безразличие к населению, попытки удержать власть несмотря ни на что, идеализация государства и непризнание своих ошибок. Это то, чем жил когда-то СССР. И чем сейчас живет Россия", – пишет Ткаченко.

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Также он добавил, что российские оккупанты взяли под контроль Чернобыльскую и Запорожскую атомные электростанции, чем подвергли угрозе жизни миллионов человек.

"В своей военной тактике Россия вела манипуляции, взяв под контроль Чернобыльскую, а затем Запорожскую АЭС. Персонал станций, удерживаемый в заложниках, безразличное отношение к работе станций, что могло привести к еще одной трагедии, обстрелы вблизи АЭС. И такие действия российской армии можно трактовать не что иное, как террористическое поведение. От действий врага зависит жизнь миллионов людей, всего мира", – отметил министр.

Напомним, над Запорожской атомной электростанцией утром 26 апреля на низкой высоте пролетели две крылатые ракеты РФ. Опасный инцидент случился в 36-ю годовщину со дня крупнейшей катастрофы за всю историю ядерной энергетики – взрыва на Чернобыльской АЭС.

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