Тик-ток войска Кадырова снимали новую 'постановку' в Украине, но внезапно прилетела 'ответка'. Видео

Вооруженные силы Украины "испортили" планы кадыровцев, которые решили поснимать очередное видео в Тик-ток. В результате успешной атаки украинских защитников сгорело несколько единиц вражеской техники.

Также после прилета "ответки" кадыровцы начали разбегаться в разные стороны. Об этом в Telegram сообщил советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, Тик-ток войска Кадырова снимали очередное видео с обстрелом светофора. Внезапно по их позиция прилетели снаряды, которые сожгли часть вражеской техники.

"Кадыровцы мирно снимали тик-токи с обстрелом светофоров, как по ним что-то прилетело. Блогеры в панике, они такого не ожидали. В Украине даже светофор дает этим шайтанам ответ", – написал Братчук.

Видео дня

Напомним, в сети появилась подборка, разоблачающая "победы" кадыровцев в Украине. Они мародёрят, пытают, насилуют и убивают безоружных людей, но до смерти боятся украинских воинов. Поэтому и "побеждают" их исключительно в постановочных фейковых видео.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главарь Чечни Рамзан Кадыров пожаловался, что против России воюет весь мир, и пригрозил ядерным оружием.