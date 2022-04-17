The Times в пасхальной открытке с крейсером 'Москва' высмеяла пропаганду РФ

Британское издание The Times в пасхальной открытке высмеяло российских пропагандистов, практически игнорирующих тему уничтоженного ракетного крейсера "Москва". На изображении кролик стоит на фоне корабля, идущего ко дну.

Саркастический пост появился на Instagram-странице СМИ 17 апреля. В сообщении говорится, что на кремлевских каналах новости о судне посвятили всего 28 секунд.

"В пятницу, втиснувшись между новостями о "героизме" российских вооруженных сил и падением рейтинга президента Байдена, Первый канал, главный телеканал страны, признал, что ракетный крейсер затонул возле Крыма. 12500-тонный военный корабль, объявил репортер, "потерял устойчивость , опрокинулся и не мог вернуться в состояние равновесия", – сказано в посте.

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Праздничная открытка была создана иллюстратором Мортеном Морландом. На ней изображен пасхальный кролик, в корзине которого лежат желто-голубые писанки. За спиной животного в море тонет крейсер с русским флагом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику по поводу уничтожения бойцами ВСУ крейсера "Москва".