The Times обвинило Китай в масштабной кибератаке на Украину: в СБУ все опровергли

Британское издание The Times заявило, что китайские правительственные хакеры накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину якобы совершили несколько кибератак против военных и энергетических объектов в нашей стране. Однако в СБУ эту информацию опровергли.

В The Times написали, что китайская сторона якобы координировала кибератаки более чем на 600 веб-ресурсов, которые связаны с Минобороны и другими органами власти. Журналисты утверждают, что узнали об этом от неназванного чиновника СБУ, который поделился с ними "отчетом для служебного пользования".

По данным издания, китайские хакеры пытались похитить и уничтожить цифровые данные многих объектов в Украине в период с 20 по 23 февраля. Среди "целей" называются также НБУ, Минфин, СНБО, Госпогранслужба, "Укрзалізниця", Госатомрегулирование и другие.

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В СБУ оперативно отреагировали на новость британцев. "Служба безопасности Украины не предоставляла СМИ какой-либо официальной информации о том, что якобы накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину на наши военные и другие ресурсы были проведены кибератаки из Китая. СБУ не имеет отношения к выводам, обнародованным журналистами издания The Times. В СБУ пока нет таких данных и никакое расследование на этот счет не ведется", – сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном в Telegram.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 февраля произошел масштабный сбой в работе сайтов Минобороны Украины и ВСУ. Также на проблемы с приложениями жаловались клиенты некоторых крупных банков.

Накануне полномасштабного вторжения РФ, 23 февраля, были атакованы сайты Верховной Рады, Кабмина и СБУ. Впоследствии кибератака распространилась на веб-ресурсы как минимум девяти украинских ведомств, среди которых оказался и сайт Кабмина. В МВД эту кибератаку назвали одной из самых мощных.

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