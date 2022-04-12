The New York Times показала карту убийств мирных жителей в Буче

Репортеры и фотографы The New York Times более недели провели в Буче с городскими властями, сотрудниками полиции и свидетелями, раскрывая новые подробности зверств российских фашистов. Журналисты составили карту убийств мирных жителей путинскими извергами.

Сотрудники издания задокументировали гибель почти трех десятков человек, описав, где и как они были убиты – в своих домах, в лесу, сожжены в машинах. Об этом говорится в статье The New York Times "Бучанский месяц террора".

"Когда проигравшая и деморализованная российская армия наконец-то отступила, она оставила после себя мрачную картину: тела погибших мирных жителей разбросаны на улицах, в подвалах или на задних дворах, многие с огнестрельными ранениями в голову, некоторые со связанными за спиной руками", – пишет автор статьи Карлотта Галл.

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Журналисты узнали, как погибли эти люди. Они также увидели более 100 мешков с телами в братской могиле и на городском кладбище. А также белый фургон с надписью "200", что на военном сленге означает "погибшие на войне".

"Через несколько дней после того, как украинские войска вернули контроль над Бучей, полиция и работники кладбища начали собирать трупы, разбросанные везде, загружая в черные целлофановые мешки и складывая их в белый фургон. К 2 апреля они собрали более 100 тел, а к воскресенью ( 3 апреля - ред.) их количество возросло более чем до 360. По словам чиновников, десять погибших были детьми", – говорится в статье.

Главный прокурор Бучи Руслан Кравченко рассказал в интервью изданию, что из 360 тел, найденных за эти два дня в городе и его окрестностях, более 250 погибли от пуль или осколков, они были включены в расследование военных преступлений. Многие умерли от голода, холода и отсутствия лекарств и врачей.

"Сидя в своей машине, господин Кравченко листал в мобильном телефоне файлы и фотографии трупов. Он сказал, что ожидает новых случаев, поскольку полиция продолжает находить тела, а информация постоянно поступает. В общей сложности на Бучанщине во время войны было по меньшей мере 1000 погибших, сказал он" , – пишет автор

Издание отмечает, что погибшие – преимущественно мирные жители. По словам сотрудника городского кладбища Сергея Капличного, среди убитых в Буче было только два украинских военных.

По словам местных жителей и следователей, одни из самых жестоких преступлений, в том числе пытки, изнасилования и расстрелы задержанных, совершили российские фашисты на стеклозаводе в Буче.

Руслан Кравченко сообщил, что следователи нашли оставленный россиянами компьютерный сервер, который мог бы помочь им идентифицировать лиц, стоявших за этим страшным насилием.

"Мы уже создали списки и задокументировали данные российских военных, причастных к убийствам. Эти данные занимают более ста страниц", – отметил прокурор.

Украинские следователи также располагают огромным ресурсом данных от различных организаций, журналистов и обычных граждан, которые опубликовали более 7 тысяч видео- и фотодоказательств на правительственном портале warcrimes.gov.ua, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова. Но предстоит длительный и трудоемкий процесс идентификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, появилось видео из штаба "кадыровцев" в Буче. На кадрах видно, что захватчики расстреливали людей, а также выжигали глаза и отрезали части тела.