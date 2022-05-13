Террорист Стрелков – Путину: покажите голову того, из-за кого вы прос*али блиц-криг в Украине. Видео

Бывший главарь боевиков так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) впал в истерику из-за полного провала российской армии в Украине. По этому поводу он даже обратился к российскому диктатору Владимиру Путину.

В видеообращении, которое появилось в сети, террорист констатировал, что РФ провалила блиц-криг в Украине и попросил главу Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Молниеносная война", по словам Гиркина, не получилась потому, что Путину давали ложные данные о реальном положении дел и настроениях жителей государства, в которое он приказал ввести войска.

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"Покажите голову того, кто дал вам абсолютно ложную информацию о ситуации в Украине, благодаря которой вы прос*али золотые дни, когда мог быть совершен блиц-криг. Его вы не совершили именно потому что у вас ложное представление об оперативной обстановке в Украине. Голову покажите! Одну хотя бы. Вот с этого нужно начинать, с кадров. Не начнете – война будет проиграна", – сказал террорист.

Он предположил, что некоторых из руководства страны такой расклад устроит и разразился обвинениями в сторону российского министра обороны Сергея Шойгу, заявив о его халатности.

"В предательстве у меня нет возможности обвинить, но в ней бы я заподозрил", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Гиркин в последнее время выделяется неординарными заявлениями о России и войне страны-агрессора в Украине. Правозащитник Марк Фейгин считает, что за все свои слова он отвечает постфактум. Он также предположил, что такое "мнение" Гиркина выгодно Федеральной службе безопасности России