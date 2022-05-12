Защитники Украины с помощью артиллерии уничтожили две боевые машины пехоты российской армии. Вместе с ними было ликвидировано восемь оккупантов-пехотинцев.

Соответствующее видео в среду, 11 мая, показали в Telegram-канале "Тероборона Азов". Успешную спецоперацию провели воины Вооруженных сил Украины вместе с бойцами 98-го отдельного батальона ТрО "Азов" Днепр (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах показано, что сначала корректировщики наводят прицелы на вражеские позиции, а затем по ним попадает артиллерия ВСУ.

Видео дня

"В успешном сотрудничестве подразделения ТрО "Азов" Днепр и артиллерии ВСУ были точно ликвидированы два вражеских БМП-2, а также 8 российских пехотинцев. Наращиваем обороты и уверенно двигаемся к полному истреблению российских войск в Украине!" – говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 11 мая Россия потеряла 26,3 тыс. солдат и офицеров. Украинские силы также уничтожили более 2,8 тыс. бронемашин, 1187 танков и 160 вертолетов оккупантов.

Напомним, десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины сбили российский ударный вертолет Ми-24. Роковым для рашистов стал выстрел из ПЗРК "Stinger".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ показали, как украинские защитники "греют" российских оккупантов реактивными системами залпового огня "Град". Военные признаются, что с каждой успешной "отработкой" по врагу чувствуют, что сделали еще больше для защиты своего государства.