Тероборону в освобожденных от оккупантов областях призвали сдать оружие

Командующеий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин обратился к теробороновцам, живущим на освобожденных от оккупантов территориях Украины. Он призвал их сдать оружие, чтобы сосредоточить его в определенных местах хранения.

Об этом сообщили на странице Территориальной обороны ВС Украины в Facebook. Галушкин подчеркнул, что это касается тех районов, где уже не ведутся боевые действия.

Там, по его словам, сейчас нужно выполнять задачи, связанные с отстройкой городов и сел, восстанавливать экономику и возвращаться к работе. А оружие в это время, по мнению командования ТрО, должно быть в специально отведенных для этого местах.

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"Вы будете следить за ним, брать на тренировки и при необходимости получать для выполнения задач. Мы будем держать порох сухим. Надлежащее хранение оружия очень важно, чтобы в критический момент им можно было быстро воспользоваться и применить против нашего врага – российских войск", – сказано в заявлении.

Юрий Галушкин поблагодарил всех теробороновцев, которые с первого дня полномасштабного вторжения РФ стали на защиту Украины, за их мотивированность и ответственность. Он подчеркнул, что все они – люди разных профессий и возраста, однако смогли объединиться и дать отпор оккупантам, отложив все свои дела.

Сейчас бойцы теробороны продолжают нести службу на блокпостах, готовить города и объекты к обороне, участвуют в разминировании, выявляют диверсантов и помогают гражданам ликвидировать последствия разрушений.

"Вы, добровольцы, уже оказали реальную помощь ВСУ, освободив боевые подразделения для выполнения боевых задач. С оружием в руках вы освобождали север Украины от российских оккупантов, и сейчас сражаетесь за юг и восток Украины. ВСУ и ваши общины высоко ценят вашу храбрость и преданность", – добавил Галушкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Пологовском районе Запорожской области несколько подразделений территориальной обороны вступили в тяжелое сражение с российскими оккупантами. Оно длилось более пяти часов.

А на востоке Украины бойцы Сил территориальной обороны успешно отразили семь атак российских оккупантов. Кроме того, наши защитники уничтожили два десятка вражеской военной техники.