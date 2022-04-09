Теробороновцы на восточных рубежах уничтожили два десятка вражеской техники и отбили семь атак оккупантов

В пятницу, 8 апреля, бойцы Сил территориальной обороны успешно отразили семь атак российских оккупантов на Донбассе. Кроме того, наши защитники уничтожили два десятка вражеской военной техники.

Об этом сообщает Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" в Facebook. Теробороновцы нанесли захватчикам потери на Луганском и Донецком направлениях.

В частности, украинские воины только за сутки уничтожили 9 танков и еще семь единиц бронированной техники армии РФ. Также в металлолом превратили пять автомобилей противника.

Кроме того, в течение пятницы в небе над Донбассом подразделения противовоздушной обороны (ПВО) сбили два вертолета и одну крылатую ракету российских оккупантов.

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"Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора! Вместе к победе!" – отметили в пресс-службе ТрО "Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины захватили на юге страны как трофей БТР-80 российских оккупантов. Также им удалось уничтожить три вражеских беспилотника "Орлан-10".

Всего за сутки на юге Украины враг потерял 43 военных и 12 единиц техники.