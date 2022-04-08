Тела умерших выносить не разрешали: журналисты ВВС побывали в Ягодном на Черниговщине, где оккупанты почти месяц удерживали людей

Село Ягодное Черниговской области почти месяц – с 5 марта по 2 апреля – было под российской оккупацией. Солдаты РФ использовали людей как живой щит, а на территории почти непрерывно шли бои.

В освобожденном населенном пункте побывали журналисты BBC, которым местные жители рассказали об ужасах, которые им пришлось пережить после прихода россиян в их село.

Солдаты страны-агрессора, угрожая оружием, согнали около 130 человек в подвал школы. Их продержали там четыре недели – людям пришлось жить в комнате площадью примерно 65 квадратных метров, практически не покидая помещение.

Видео дня

Среди пленных было примерно 40-50 детей, самому младшему из них было всего два месяца. Много было и пожилых людей, часть из них скончалась прямо в этом подвале. Скорее всего, они задохнулись, так как окна в помещении были забиты, а людей почти не выпускали на улицу, так что им приходилось ходить в туалет в этой общей комнате.

Из-за того, что снаружи было опасно, а также из-за запрета оккупантов, тела умерших оставались там же. Люди жили среди трупов часами и даже днями.

"В нормальных условиях они бы не погибли. Путин – военный преступник", – отметил местный житель.

Из-за нехватки места всем приходилось есть и спать только сидя. Один пожилой мужчина по имени Николай рассказал, что он боялся передвигаться по подвалу, так как не хотел на кого-то наступить. 25 ночей ему пришлось спать стоя – чтобы не упасть, мужчина привязывал себя шарфом к шведской стенке, рассказал он со слезами на глазах.

"Мои ноги начали опухать. Но я продолжал думать про себя, что я должен выжить. Я должен – ради моей дочери и двух внучек", – сказал житель Ягодного.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженные силы Украины освободили от оккупантов село Новоселовка под Черниговом. Местные жители уже начали возвращаться в населенный пункт и разбирать завалы – все, что осталось после прихода "русского мира".