Тела со связанными руками и следами пыток: на Сумщине оккупанты убили более 100 мирных жителей

В Сумской области оккупанты жестоко убили более 100 мирных жителей. При этом значительное число граждан считаются пропавшими без вести, их сейчас разыскивают.

Об этом заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, жертв российских военных находят со связанными руками, следами пыток и пулевыми ранениями в голову.

"Погибло более 100 мирных жителей, но, к сожалению, эта цифра увеличивается с каждым днем, потому что находят тела – со связанными руками, со следами пыток, расстрелянные выстрелами в голову, это страшные вещи", – отметил он.

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Чиновник также заявил о большом количестве граждан, о судьбе которых ничего не известно. "На дорогах, трассах, в лесах найдены расстрелянные машины, а что случилось с людьми из этих машин неизвестно", – добавил Живицкий.

Также, по словам главы ОВА, у людей, перенесших оккупацию, диагностируют серьезные психологические травмы.

"Россияне обстреливали все вокруг, стреляли из танков, автоматов, гранатометов по мирным жителям, по старикам и детям. Наши люди на болотах прятались, на сельхозпредприятиях, в силосных ямах", – рассказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области российские военные расстреляли семерых мирных жителей. Чтобы скрыть свое преступление, оккупанты подорвали дом с погибшими людьми.