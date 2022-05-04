'ТЕДИС' вошел в топ-30 компаний, помогающих обороне Украины

25 апреля деловой портал delo.ua и рейтинговый журнал "ТОП-100. Рейтинги крупнейших" обнародовали ренкинг украинских компаний, вкладывающих в обороноспособность Украины. Среди 30 ведущих компаний страны редакцией отмечен один из лидеров FMCG-дистрибуции – компания "ТЕДИС Украина".

Как сообщает прессслужба "ТЕДИС Украина", редакция подчеркнула важность создания Координационного центра по бесплатной доставке гуманитарной помощи "Помогаем. Побеждаем", который начал свою работу 31 марта и сделал уже более 20 доставок. По словам генерального директора "ТЕДИС Украина" Тараса Корнияченко, создание такого центра поможет достаточно оперативно, что в нынешних условиях непросто, доставлять гуманитарную помощь тем, кто в ней больше нуждается. "Все транспортные расходы на перевозку грузов компания взяла на себя", – отмечает он.

Видео дня

Напомним, если у вас есть гуманитарный груз, который необходимо доставить в пределах Украины (там, где не ведутся активные боевые действия), вы можете обратиться через специально созданный веб-сайт help.tedis.ua или позвонив по телефонам: 067-352- 71-80 и 067-217-70-94