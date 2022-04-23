Танкисты на снарядах пишут 'Христос воскрес': оккупанты готовят новые удары по Украине. Аудио

Российские оккупанты планируют увеличить количество обстрелов мирного населения и украинских воинов на Пасху. Рашисты пишут на снарядах "Христос воскрес!".

Вместе с тем даже такие "развлечения" не могут остановить оккупантов от побега из Украины из-за огромных потерь, которые несет путинская армия. Об этом один из рашистов рассказывает жене в перехваченном Службой безопасности Украины разговоре.

Оккупант делится планами путинской армии нарастить количество обстрелов в Украине на Пасху.

"Наши пацаны пасхалки х*хлам готовят. Танкисты на снарядах пишут "Христос воскрес!" Развлекаемся, как можем…" - говорит он.

Видео дня

Подразделение, в составе которого этот изверг приехал в Украину, воюет на Николаевщине. Здесь оккупанты, признается рашист, несут огромные потери от рук украинских защитников. В его взводе из 19 человек осталось всего семь человек. Остальные либо были убиты, либо сбежали.

И ни о каком пополнении сейчас оккупантам не приходится и мечтать.

"Здесь никого не добавляют. Наоборот, – все уезжают! Кого нам добавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши", - резюмирует оккупант.

В СБУ отметили, что украинские воины продолжат "расформировывать" бригады врагов, чтобы в конце концов от них не осталось и следа на украинской земле.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что советник мэра Мариуполя сообщил, что оккупанты сбрасывают тела убитых жителей города в 300-метровую траншею. Рашисты разбирают завалы разбомбленного драматического театра, где погибли сотни мирных мариупольцев, и вывозят их в промзону города. Оттуда их везут в Мангуш, где насыпью сбрасывают в подготовленные траншеи и закапывают.

Так оккупанты избавляются от следов своих преступлений и готовятся к "параду", который собираются провести в уничтоженном ими Мариуполе.