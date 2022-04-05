Танками ехали прямо по могилам: под Мариуполем российские оккупанты разрушили кладбище. Фото

Российские военные осквернили и уничтожили могилы людей, похороненных на Старокрымском кладбище. Каждый день оккупанты проезжали через эту территорию, чтобы занять удобные позиции и обстреливать жилые массивы Мариуполя.

Об этом жители поселка Старый Крым рассказали журналистам издания "0629". По их словам, приблизительно 10-12 марта солдаты страны-агрессора захватили поселок Старый Крым – жили в дачных домах возле кладбища.

"Каждое утро они уезжали, становились на свои позиции и начинали расстреливать многоэтажки на Западном микрорайоне. Но чтобы проехать на удобные позиции, танки перли прямо через кладбище. Словно и не было его совсем. Это такой ужас! Они просто ехали и давили кресты и монументы. Конечно, после гибели стольких людей это уже не столь важно. Но это же святотатство!", – отметил житель дачного общества.

Видео дня

Отметим, это не первый раз, когда оккупанты оскверняют могилы украинцев. Так, в городе Тростянец Сумской области, который почти месяц находился под контролем российских военных, захватчики заминировали местное кладбище.

Как сообщал OBOZREVATEL, солдат РФ жутким образом поиздевались над защитником Бучи перед тем, как застрелить его. Мужчине выбили глаза, отрезали нос и уши.

Нам нужна ваша поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!