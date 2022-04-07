Танк вспыхнул, как спичка: украинский разведчик показал видео уничтожения вражеской техники

Украинские десантники уничтожили очередной российский танк. Благодаря точному выстрелу украинских защитников, вражеская техника вспыхнула, как спичка.

Видео, снятое разведчиком 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, опубликовали в Facebook Генерального штаба ВСУ. Российский танк разорвало посреди украинского поля.

Напомним: в Киевской области Вооруженные силы Украины мощным ударом из ПТРК Javelin уничтожили очередной российский танк Т-80. Куски металла от бронемашины разбросало по всей дороге. На кадрах видно, что детали вражеского танка практически превратились в пепел.

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Также ВСУ уничтожили вражеский танк Т-90, превратив его в металлолом. После атаки украинских военных российский танк разлетелся на куски. Внутри вражеская техника выгорела, а башня разбита вдребезги.

В общей сложности по состоянию на утро четверга, 7 апреля, Россия потеряла в войне в Украине 18 900 своих солдат. Также украинские защитники уничтожили 698 танков и 150 самолетов. Но цифры могут быть еще выше, поскольку подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий. Также оккупанты остались без 1891 боевой бронированной машины, 1332 артиллерийских систем, 108 единиц реактивных систем залпового огня и 55 средств ПВО.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" продолжают мужественно защищать Мариуполь и, несмотря на неравные силы, бить врага и уничтожать его технику. "Азовцы" в течение суток подбили два российских танка, уничтожили склад боеприпасов и ликвидировали много вражеской пехоты.