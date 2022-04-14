Там не было ни одного 'стратегического' объекта: обстрел оккупантами парка в Харькове попал на видео

Российские оккупанты продолжают атаковать мирное население Украины и объекты гражданской инфраструктуры. В сети появилось видео обстрела парка Горького в Харькове.

Ролик в четверг, 14 апреля распространил Telegram-канал "Харьков 1654 – Город-герой". "Как орки из Омска обстреливали парк Горького в Харькове", – говорится в подписи к видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Видео дня

Кадры видео зафиксировали ракетный обстрел центрального парка города, а также ликвидацию спасателями пожара, который возник после падения снаряда.

Напомним, всю ночь на 14 апреля враг накрывал Харьков огнем. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

В течение суток в области погибли четыре человека, еще десять были ранены. В Изюме продолжаются бои.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный британский архитектор Норман Фостер заявил, что готов участвовать в восстановлении Харькова после обстрелов РФ. Фостер считается ключевой фигурой в современной архитектуре – именно он спроектировал небоскреб Мэри-Экс в Лондоне и штаб-квартиру Apple.