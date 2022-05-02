Там, где вас ждут: 'Укрзалізниця' запустила цифровой проект для помощи украинским переселенцам

"Укрзалізниця" запускает проект "Там, где вас ждут", призванный упростить процесс эвакуации, нахождения жилья и получения гуманитарной помощи на новом месте украинским переселенцам. Об этом сообщил канал госкомпании в Telegram.

К реализации проекта также приобщились Министерство цифровой трансформации и Офис Президента.

Для этого создан специальный сайт – https://public.tableau.com/app/profile/hum6904/viz/free_posel/Dashboard1, на котором отображается количество мест, которые каждая область может предложить для бесплатного расселения временно перемещенных граждан.

"Также там есть номера телефонов контактных центров в каждой области, куда можно обращаться самостоятельно с соответствующим запросом – местные органы власти будут сопровождать эвакуированных украинцев от вокзалов до места расселения", – рассказали в УЗ.

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В компании определили пять вокзалов – в Киеве, Харькове, Одессе, Запорожье и Лозовой – где стюарды будут регистрировать эвакуируемых в единой системе и помогать определиться с местом будущего временного поселения.

"На четырех "принимающих" вокзалах – во Львове, Ужгороде, Черновцах и Ивано-Франковске – эвакуированных, которые были зарегистрированы, уже будут встречать другие сотрудники железной дороги и волонтеры, которые организованно передадут их представителям местных властей. Те, в свою очередь, доставят эвакуированных с вокзала к месту поселения", - пояснили в "Укрзалізниці".

Зарегистрироваться в системе можно также в некоторых поездах:

1. №209/210 Харьков – Ивано-Франковск

2. №233/234 Покровск – Чоп

3. №219/220 Запорожье – Львов

4. №238/237 Одесса – Ужгород

5. №136/135 Одесса – Черновцы

6. №13/14 Киев - Солотвино

7. №43/44 Киев – Ивано-Франковск

8. №45/46 Лозовая – Ужгород.

Кроме того, пассажиры могут оставить заявку на эвакуацию с проживанием через контактный центр Укрзализныци по номеру 0 800 503 111.

"Операторы проконсультируют пассажиров по основным вопросам и внесут данные пассажира в регистрационную форму", — отметили в УЗ.

Как ранее сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков, для поддержки "Укрзалізниці" из госбюджета были выделены 18 млрд. грн. Часть этих средств направлена ​​на организацию бесплатной эвакуации для вынужденных переселенцев.