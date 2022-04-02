Там, де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харков, Ізюм, Слов’янськ, Чернигів. Ми нарешті знайшли дрони на польскому амазоні, бо їх ніде немає. Один вже купили 8 тис злотих, це 56 тис грн, ще можемо купити 2-3 квдрокоптера це буде 168 тис.

Просимо допомоги по збору коштів! Ще над потрібно придбати багато лік для Чернігова, там біда страшна. Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис і вони вже поїхали на Слов’янськ. Відправили вантаж з шовним матеріалом майже на 200 тис грн, ліків на 47 тис, 30 блоків цигарок, каски, планшети, оплатила броніки 42500 грн і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис та 20 тис хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрілятор 197 тис для шпиталя.

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Ми просимо допомоги і дякуємо всім хто допомогає! Звіти публікую

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