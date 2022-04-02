Там, где ожесточенные бои, военным необходимы квадрокоптеры: прошу помочь
Там, де зараз ідуть запеклі бої, військовим потрібні квадрокоптери. Це очі розвідників. Харков, Ізюм, Слов’янськ, Чернигів. Ми нарешті знайшли дрони на польскому амазоні, бо їх ніде немає. Один вже купили 8 тис злотих, це 56 тис грн, ще можемо купити 2-3 квдрокоптера це буде 168 тис.
Просимо допомоги по збору коштів! Ще над потрібно придбати багато лік для Чернігова, там біда страшна. Сьогодні я оплатила два генератори 113 тис і вони вже поїхали на Слов’янськ. Відправили вантаж з шовним матеріалом майже на 200 тис грн, ліків на 47 тис, 30 блоків цигарок, каски, планшети, оплатила броніки 42500 грн і вони завтра поїдуть на передову. Відправила 10 тис та 20 тис хлопцям під Миколаїв. Оплатила дефібрілятор 197 тис для шпиталя.
Ми просимо допомоги і дякуємо всім хто допомогає! Звіти публікую
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