'Такой войны еще не было': Зеленский осудил хамство оккупантов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что такой войны, как та, которую Россия развязала против нашей страны, еще не было. Он осудил российских оккупантов за их особое хамство и жестокость.

Об этом глава государства сказал в субботу вечером, 23 апреля, во время пресс-конференции насчет войны в Украине. Мероприятие транслировалось в эфире национального телемарафона.

"Эту войну нельзя сравнивать ни с какой войной, такой войны не было. То или иное оружие может помогать, но такого уничтожения ни в одной из войн РФ не было и близко", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что только в Украину страна-агрессор стянула настолько много тяжелой технике. И именно в нашей стране захватчики проявили всю свою жестокость, массово совершая военные преступления. В Украине оккупанты подвергают мирное безоружное население пыткам, насилуют взрослых и детей.

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Зеленский обратился к иностранным журналистам и пожелал, чтобы такого никогда не было ни в какой другой стране мира.

"Такого не было никогда и дай Бог, чтобы не было в других странах. Ваши страны должны больше нам помогать, если с нами закончат – за вас возьмутся", – сказал украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский считает, что трагедия Мариуполя может повториться в любом другом месте или даже в другой стране. По его словам, Россия стремится "проложить коридор" в Молдову и она не остановится.