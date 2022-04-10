'Такого даже наши свиньи есть не будут': в сети появились фото 'пайка' российских оккупантов

Музыкант и волонтер Руслан Горовой опубликовал фото армейского пайка, который выдали российским оккупантам, воюющим в Украине. Мужчина отметил, что такой "рассольник" не стали бы есть даже украинские свиньи.

Соответствующий пост Горовой опубликовал на своей странице в Facebook. По его словам, теперь не вызывает удивления тот факт, что военные страны-агрессора отбирали у мирных жителей не только домашнюю живность, но и макароны, масло и крупы.

"О гастрономических предпочтениях русского мира. Эту х**ню вторая бомжацкая армия мира привезла с собой на хлебосольную Киевщину. Понятно, почему эти скоты ели даже собак. Потому что это говно даже свиньи наши не будут есть... Даже под дулом автомата. Ментальная пропасть. Просто бездонная пропасть", – сказано в сообщении.

Видео дня

Ранее в сеть попали фото российского военного пайка, который был просрочен на семь лет. Произведены наборы были еще в 2012 году.

О том, как питаются украинские защитники в полевых условиях и как должен выглядеть рацион солдата цивилизованной страны, смотри в видео ниже.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России начали продавать сухие пайки ВС РФ. Они появились на полках магазинов несмотря на то, что их коммерческая реализация запрещена законодательством страны-агрессора.