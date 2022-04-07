"Так выглядит геноцид!" В сети показали кладбище в Чернигове, где хоронят жертв обстрелов. Видео

Юрий Сергиенко
Война в Украине 2022
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'Так выглядит геноцид!' В сети показали кладбище в Чернигове, где хоронят жертв обстрелов. Видео

В сети обнародовали кадры с кладбища в Чернигове. На нем похоронены жертвы российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил журналист Денис Казанский. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Кладбище в Чернигове.

Журналист отметил, что именно так выглядит геноцид украинцев.

В сети показали кладбище в Чернигове, где хоронят убитых оккупантами гражданских.
Видео дня

"Чернигов. Кладбище, на котором похоронены жертвы варварских обстрелов. Так выглядит геноцид украинцев русскими", – прокомментировал Казанский.

Кладбище в Чернигове.

Напомним, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко ранее говорил, что город из-за обстрелов со стороны российских оккупантов уничтожен на 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Дымера Киевской области рассказали, что захватчики специально стреляли в мирных жителей. А среди пострадавших были дети и пожилые люди.

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