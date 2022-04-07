'Так выглядит геноцид!' В сети показали кладбище в Чернигове, где хоронят жертв обстрелов. Видео

В сети обнародовали кадры с кладбища в Чернигове. На нем похоронены жертвы российских оккупантов.

Об этом в Telegram сообщил журналист Денис Казанский. Он также опубликовал соответствующее видео (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Журналист отметил, что именно так выглядит геноцид украинцев.

Видео дня

"Чернигов. Кладбище, на котором похоронены жертвы варварских обстрелов. Так выглядит геноцид украинцев русскими", – прокомментировал Казанский.

Напомним, что мэр Чернигова Владислав Атрошенко ранее говорил, что город из-за обстрелов со стороны российских оккупантов уничтожен на 70%.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Дымера Киевской области рассказали, что захватчики специально стреляли в мирных жителей. А среди пострадавших были дети и пожилые люди.