Так ведут себя варвары: министр обороны Резников побывал в самых горячих точках освобожденной Черниговщины. Видео

Министр обороны Украины Алексей Резников в рамках рабочего визита навестил Черниговщину. Он побывал в тех самых жарких местах, где шли ожесточенные бои с оккупантами.

Об этом рассказали в Facebook Командования Сухопутных войск ВСУ и показали видео. Отмечается, что Министр вручил награды защитникам Чернигова.

Кроме этого Алексей Резников пообщался с детьми, пережившими оккупацию российских фашистов. Их министр встретил на разрушенной детской площадке вблизи разбомбленного храма.

Видео дня

В разговоре с министром дети рассказали, что им пришлось пережить.

"Выходили, кушать готовили, спали… Холодно было. Сейчас настроение хорошее", – сказал один из мальчиков, который оказался еще и тезкой Алексея Резникова.

На вопрос министра, чего им сейчас хочется больше всего, дети ответили одним словом – мира.

Резников вручил им именные коины, пожав руку всем мальчикам и заверив, что Украина обязательно победит.

В селе Ягодное министр посетил школу, которую российские фашисты превратили в концлагерь. Они держали людей в подвалах, морили голодом, запрещая выходить на улицу.

"Это поведение варваров, мародеров, насильников. Более 300 человек содержали в этой школе в подвале, их расстреливали и пытали, а дети в том ужасе рисовали на стенах рисунки и писали Слава Украине. А когда те "асвабадители" убегали и оставалась еда, они предложили ее тем голодным детям. Но дети отказались и не стали есть продукты агрессора", – рассказал Резников.

"Мы помним все преступления оккупантов на нашей земле. Возмездие за которые обязательно наступит", – заверили в Командовании.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинцев. В одном из освобожденных украинских городов ублюдки убили молодую мать, а ребенка вместе с миной примотали к нему скотчем. Когда еще живое дитя пытались спасти, мина сдетонировала.