Так работает 'Стугна': попадание в российскую военную колонну зафиксировали на видео

Проект "Украинский свидетель" опубликовал видео, в котором военные ВСУ на практике демонстрируют работу "Стугни". Противотанковую установку применили против колонны российской бронированной техники.

"Стугна" – противотанковый ракетный комплекс, который уничтожает бронированную технику и вертолеты. Это оружие успешно используется украинскими военными против российской армии все время российско-украинской войны. Так, 5 апреля десант ВСУ сбил "Стугной" Ка-52 – российский разведывательный вертолет стоимостью свыше $10 млн.

Один из военных отметил, что выстрел из "Стугни" стоит "двадцать тысяч". Поэтому применять это оружие целесообразно только против серьезных объектов – таких как танки, бензовозы, ПВО или системы залпового огня "Буратино".

Видео дня

Видео посвящено Юрию Олейнику – Львовскому телеоператору, бойцу одной из бригад ВСУ. Юрий погиб в Луганской области 27 марта 2022 года.

Цель проекта "Украинский свидетель" – показать всему миру правдивую ситуацию в Украине в контексте российской агрессии.

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