Сын погибшего журналиста Александра Махова должен знать: Россия ответит за смерть его отца, – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сыну погибшего украинского журналиста Александра Махова Владиславу, что Россия ответит за смерть его отца. Он подчеркнул, что Украина обязательно победит.
Об этом глава государства сказал в традиционном вечернем видеообращении по итогам 70-го дня полномасштабной войны с РФ. Зеленский выразил искренние соболезнования близким и друзьям Александра.
"Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это было мечтой Александра. И мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!" – сказал президенту.
Он рассказал, что Александр Махов погиб 4 мая в Харьковской области в боях с российскими оккупантами под Изюмом.
"С первого дня полномасштабной войны он был на фронте. Доброволец. Ветеран АТО. Боец 95-й десантно-штурмовой бригады. Сам родом из Луганской области. Он по-особенному чувствовал, что значит эта война", – подчеркнул глава государства.
Зеленский отметил, что Махов был человеком с собственной позицией: патриотической и искренней. Александр всегда был среди самых смелых, работал в самых горячих точках, пытался привезти настоящий и сильный материал.Об эвакуации из Мариуполя
Президент сообщил, что 4 мая завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя. Были спасены 344 человека из самого города и окрестностей. Все они прибыли в Запорожье, где им предоставляется необходима помощь.
Он подчеркнул, что украинская сторона сейчас договаривается с РФ и надеется продолжить спасение людей с "Азовстали". На территории завода до сих пор остаются гражданские, в основном женщины и дети.
"Чтобы удалось их спасти, нужно продолжение режима "тишины". Украинская сторона готова его обеспечить. Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из тех укрытий под землей. В имеющихся условиях не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы . Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся", – сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что не было ни дня, чтобы он и команда не занимались вопросом эвакуации из Мариуполя. Он поблагодарил всех, кто помогает.
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