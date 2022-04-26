Сын экс-главы Ичкерии объяснил нечеловеческую жестокость оккупантов: точно так они действовали в Чечне

Сын экс-президента Ичкерии Анзор Масхадов заявил, что тактика ведения боя российских военных на войне в Украине похожа на тактику оккупантов во времена чеченской войны. При этом в действиях россиян четко прослеживается нечеловеческая жестокость из-за собственного бессилия.

По его словам, оккупанты начинали зверствовать, когда несли существенные потери. Об этом Масхадов рассказал в интервью изданию "УНИАН".

Масхадов рассказал, что во времена чеченской войны оккупанты бомбили по городам и гражданскому населению на полное уничтожение. Он подчеркнул, что точно так же россияне сейчас ведут себя в Украине.

"Все эти разрушения россияне делают из-за своего бессилия. Когда мы их хорошо атаковали, и они несли потери, оккупанты начинали срываться на мирном населении. Когда брали Грозный, сначала пошла пехота, внутренние войска и ОМОН… Но в какой-то момент они бомбили уже всех, без разбора. Хотя там жили не только чеченцы, но и русские, украинцы, армяне, евреи", – рассказал Масхадов.

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При этом он отметил, что Чечня воевала без поддержки, в основном защищаясь стрелковым оружием и гранатометами. Масхадов привел в пример зверства россиян в Буче, сравнив произошедшие военные преступления оккупантов с чеченской войной.

"У нас было даже еще хуже. Мы тогда воевали без какой-либо поддержки, можно сказать, с одними автоматами и РПГ. По самолетам стрелять было нечем. Так Россия смогла оккупировать нашу землю. А с началом оккупации россияне показали свое "лицо" - варварское и бесчеловечное, кто они на самом деле. Они истязали мирное население. Происходило тоже самое, что произошло и в Буче, и в других населенных пунктах Украины", – рассказал Масхадов.

Ранее сообщалось, что российское политическое и военное руководство может прибегнуть к новой лжи, чтобы скрыть зверства своих военных относительно мирного населения Украины. Хотя последние являются неопровержимыми доказательствами, и действия Кремля не остановят международных следователей в расследовании таких фактов.