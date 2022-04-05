'Своих не бросают?' На Сумщине оккупанты сбежали с ведрами и кастрюлями, оставив убитых. Видео

В одном из населенных пунктов Сумской области российские оккупанты, убегая от Вооруженных сил Украины, оставили на поле бои своих убитых сослуживцев. Однако россияне не забыли унести ведра, кастрюли, медь и овечек.

Об этом на своем канале в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий во вторник, 5 апреля. Он показал на видео тела убитых россиян (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Во время зачистки населенного пункта нашли банку с борщом, изготовленную в России, с красноречивой надписью "Своих не бросаем".

Видео дня

"Своих не бросаем..Не бросаем своих.. В Сумской области не бросили, как мы видим. Зато медь забрали, овечек забрали, ведра, кастрюли...Но своих не бросили!" – отметил Живицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники взяли в плен раненого российского оккупанта в Луганской области. Он рассказал, что его без помощи бросили сослуживцы на поле боя.

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