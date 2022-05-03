Сумщину обстреляли минами и ракетами с территории РФ

Вечером во вторник, 3 мая, оккупанты обстреляли населенные пункты в Сумской области с территории Российской Федерации. Враг применил реактивные системы залпового огня и минометы.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы в Telegram. Как говорится в сообщении, пограничники зафиксировали разрывы восьми ракет, выпущенных с российской территории ракетными системами залпового огня.

Это произошло на окраине одного из поселков Шосткинского района после 18:00.

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Отметим, что около 12:00 РФ со своей территории открыла огонь в районе Глухова Сумской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий. По его словам, оккупанты обстреляли украинскую территорию из минометов.

Накануне Живицкий сообщал, что над территорией Сумской области был замечен российский беспилотный летательный аппарат. По его словам, оккупанты могут готовить новые провокации в регионе, поэтому призвал жителей Сумщины не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 апреля российский вертолет обстрелял территорию Сумской области неуправляемыми ракетами. Инцидент произошел на участке отдела пограничной службы "Юнаковка".