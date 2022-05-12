Сумщину обстреляли из тяжелой артиллерии с территории РФ: повреждены дома, есть погибший. Фото

Российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии территорию Сумскую область. В результате атаки погиб один мирный житель, также повреждены частные дома.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. Там отметили, что обстрел оккупанты вели с территории страны-агрессора.

"Огонь велся ориентировочно с САУ, насчитано около двух десятков выстрелов. Снаряды разорвались на расстоянии около 6 километров от границы на окраине одного из населенных пунктов Белопольской территориальной общины", – сказано в сообщении.

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Отметим, сегодня ночью вражеские войска нанесли удар по городу Новгород-Северский на Черниговщине. Под прицел попали объекты инфраструктуры, а также частные дома. А после оккупанты атаковали город Зеленодольск Днепропетровской области. В результате погиб один мирный житель, еще один – получил ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники в Харьковской области отвлекли оккупантов, чтобы пойти в успешное контрнаступление. Обманный маневр позволил другим подразделениям выполнить штурм врага.