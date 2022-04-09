Сумщине нужна стена на границе с РФ, мы не уверены, что это не повторится, – Живицкий

Несмотря на то, что Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов, угроза для региона остается достаточно серьезная. На границе наблюдается большое скопление войск РФ.

Об этом в интервью DW заявил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Он заверил, что ВСУ готовятся к "горячему приему" врага, если он решит вернуться.

Глава ОВА отметил, что для большей безопасности региона на границе с Россией необходима стена.

"Нам необходимо строить некую линию Маннергейма, укреплять границу. Я остаюсь поклонником того, что должна быть физическая стена, которая будет непроходимой. То есть такой набор технических сооружений, чтобы было невозможно сюда зайти", – пояснил Живицкий.

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Также он отметил, что есть необходимость в серьезной системе противовоздушной обороны, поскольку города области обстреливаются с воздуха, а это является серьезной проблемой.

"Мы не можем быть уверенными, что это не повториться снова", – сказал чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 апреля власти заявили, что Сумская область полностью освобождена от российских оккупантов. В то же время отмечалось, что регион еще не безопасен и спасатели проводят разминирование территорий.