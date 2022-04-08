Сумщина полностью освобождена от оккупантов, но там еще опасно, – Живицкий

Сумская область полностью свободна от российских оккупантов. Однако в регионе еще не безопасно, потому что есть много заминированных и необследованных участков.

Об этом в Telegram сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий. Над разминированием уже работают спасатели и взрывотехники.

Также глава ОВА предупредил о взрывах и объяснил, что это контролируемые подрывы.

"Территория области свободна от орков, поэтому если вы слышите взрывы (а их немало в последние дни) – это работают спасатели и взрывотехники. Они обезвреживают боеприпасы, которые оставили российские военные на нашей земле. Поэтому территория области не является безопасной", – отметил Живицкий.

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Чиновник призвал граждан не съезжать на обочину и не пользоваться лесными дорогами, а также не подходить к уничтоженной техники или местам стоянок оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Украины уже приступили к восстановлению освобожденных от российских солдат Киевской, Сумской и Черниговской областей.