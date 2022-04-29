Студентов на территории ОРДЛО массово заставляют сдавать кровь для раненных оккупантов

Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей заставляют студентов высших учебных заведений массово сдавать кровь для раненых захватчиков. Принудительные заборы крови у студентов производятся в 9 вузах.

Известно о не менее 700 случаях вынужденного донорства. Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Стало известно о 700 случаях вынужденного донорства крови в таких заведениях как Донецкий национальный университет, Донецкий национальный технический университет, Донбасская национальная академия строительства и архитектуры, Донбасская юридическая академия, Донецкий национальный медицинский университет имени М. Горького, Луганский медицинский университет, Луганский аграрный университет Луганский педагогический университет, Луганская академия внутренних дел", – подчеркнула омбудсмен.

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Она напомнила, что заставляя студентов сдавать кровь для оккупантов, РФ нарушает статью 11 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года, предусматривающую защиту жертв международных вооруженных конфликтов. Следовательно, Россия совершает очередное военное преступление против украинского народа.

Напомним, принудительное донорство рашисты практикуют также в отношении украинских пленников, находящихся на территории РФ. Их кровь последователи современного нацизма тоже забирают для нужд раненых захватчиков. Кроме того, нарушением международных конвенций является и то, что украинских пленников содержат в колониях общего режима, а не в специально созданных лагерях, где условия должны быть не хуже тех, которые имеют солдаты армии страны, удерживающей пленных.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по данным омбудсмена, сейчас известно о 400 случаях изнасилования украинцев оккупантами, также в результате российского вторжения в Украину без вести пропало около 16 тысяч украинцев.