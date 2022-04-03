'Сцены смерти и отчаяния': мировые СМИ на первых полосах написали о зверствах оккупантов в Буче. Фото

Преступления российских оккупантов в украинской Буче сегодня освещают все мировые издания. На страницах самых авторитетных изданий – ужасные фотосвидетельства безжалостных пыток и массовых убийств украинцев солдатами путинской армии под Киевом.

Мир шокирован зверствами дикой орды из России. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

"Все мировые издания уже написали о преступлениях россиян под Киевом. В фокусе журналистов оказалась Буча, где была найдена огромная братская могила с гражданскими", - отметили в Генштабе.

По предварительным данным, только в одном найденном на территории Бучи массовом захоронении - почти 300 замученных и убитых украинцев. У части безоружных казненных российскими оккупантами людей - связанные за спиной руки.

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Заголовки зарубежных изданий отражают тот шок, который мир пережил, узнав, что творили россияне в небольшом городке в пригороде украинской столицы.

"Сотни похороненных в братской могиле в Буче под Киевом" - Aljazeera, "После отступления россиян в Буче остались мертвые тела мирных жителей" - Reuters, "Во время отступления российская армия массово убивала мирных жителей, совершала военные преступления. Никакие немецкие деньги не должны больше поступать в Россию" - главный редактор BILD Йоханес Бойе, "Сцены отчаяния и смерти, когда россияне отступают из пригородов Киева" - New York Times, - это лишь небольшая часть реакций мирового сообщества, заглянувшего в устроенный Россией ад в Украине.

"Миру нужно помнить, что российские преступники оставили свой след не только в Буче: Гостомель, Мотыжин, Ирпень, Иванков. И это только Киевская область. А сколько оскверненных жизней и городов осталось по всей Украине — десятки, сотни и тысячи. Не забудем и не простим", - заверили в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в освобожденной Буче нашли братскую могилу на 280 человек. Тела убитых бучанцев лежат по всему городу прямо на земле. У части казненных – связанные руки.

Беззащитных связанных украинцев казнили и в других городах и селах. Например, в освобожденном Мотыжине нашли братскую могилу мирных жителей.

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