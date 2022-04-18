Стреляли из артиллерии: в сети показали, во что оккупанты превратили украинскую школу. Фото

Украинские воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали, во что российские оккупанты превратили одну из украинских школ. Очевидно, по мнению рашистов, именно здесь размещалась "база НАТО" или сидели "нацисты".

Возле разбитого артиллерией здания школы в бомбоубежище прятались мирные жители, поселок которых "освободители" беспощадно обстреливали. Фото изувеченного учебного заведения опубликовали на Facebook-странице 28 ОМБр.

В результате артиллерийского обстрела российских оккупантов школа получила значительные разрушения.

"Пробитый насквозь потолок, выбитые стекла и двери, изуродованные парты и спортивный зал – это то, что стало со школой, которая, очевидно, оказалась на пути "русского мира". Он ее не пощадил, расстреляв артиллерией", - отметили защитники Украины.

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От снарядов "освободителей" местные жители - а из поселка не успели выехать около 150 человек - вместе с детьми прятались в бомбоубежище, расположенном возле школы.

Поселок уже контролируют украинские военные, они отбросили линию фронта подальше от этого населенного пункта.

"Они выстояли и они дождались – украинскую армию, которая оттеснила россиян, отодвинула линию фронта и дала возможность людям вернуться к более-менее нормальной жизни. И хотя издали до слышны звуки взрывов и разрывов, люди уже строят планы, мечтают, как отстроят школу, дети доучатся, вырастут…но уже никогда не забудут, как по ним били россияне и как этих изуверов выбили настоящие супергерои, которые носят форму ВСУ!" – отметили в 28 ОМБр.

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