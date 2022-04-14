Ми рухаємося до рубікону в цій війні. Я переконаний, що на стратегічному рівні Путін вже програв війну. Я навіть переконаний, що він внутрішньо це визнав, оскільки зрозумів, як його обдурило оточення. Тому його поразка, як він вважає, не від українців, а через зраду своїх.

Але перемога на стратегічному рівні - це перемога в принципі, а на оперативному рівні - це ще може зайняти дуже багато часу, і дуже багато жертв.

Росія

1.Ситуація є дуже складною. Інформація про те, що Кремль контрабандою отримує боєприпаси і техніку з Ірана - співпадає з інформацією про звернення до Китаю. Отже в військовому плані в РФ все зовсім не дуже. Це свідчить про те, що битва за Донбас для них остання велика військова операція на дуже довгий час.

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2.Також дуже серйозні проблеми з мобілізацією. В прихований спосіб її провести не вдалось. А кількість солдат, яких треба замістити - десятки тисяч. За це можна подякувати нашим інформаційним операціям, про які я ще обов’язково розповім.

3.Проведення успішної наступальної операції на Донбасі також під серйозним питанням. Якщо за 40 днів війни РФ втратила 30% своєї боєздатності, то в скільки обійдеться успіх на Донбасі, де власне ми їх і чекали з перших днів? Чи виправданий ризик таких втрат на фоні цінності здобутих територій? Чесно, у мене поки є серйозні сумніви, що росіяни таки почнуть настільки ж велику операцію, як лякають нею.

4.В оперативному плані навіть перемога з виходом на кордон Донецької і Луганської областей створює для РФ більше проблем чим рішень. В них буде велика лінія фронту, для утримання якої необхідно тримати велику армію. З огляду на те, що ми ведемо активну оборону - це означає шалені втрати впродовж тривалого часу.

5.Кремль вбиває свою економіку, в погоні за хорошими новинами. Так, зміцнення рубля ціною мільярдів доларів - чиста профанація. Їм, як експортерам, вигідний слабкий рубль. Сильний рубль здорожчує їх ресурси, які весь світ опускає до мінімуму. Ну і бажання самих себе загнати в дефолт відмовою платити в доларах - найкращі новини для нас

Захід

1.Довго запрягали, але поїхало. Танки, артилерія, літаки, протикорабельні комплекси, ППО і навіть літаки та гелікоптери. Це доказ одного - Захід визначився. І це саме те, що робить нашу перемогу не минучою на стратегічному рівні.

2.Захід визначився воювати в довгу. В США навіть відбулась ціла нарада з приводу довготривалої військової підтримки України. А це підтверджує мою тезу, що вихід на кордони Донецької і Луганської областей - нічого не вирішує для Путіна.

3.Санкції перестають бути бутафорними. Прийнявши рішення, що це надовго, Захід визначив санкції як не відворотний інструмент перемоги у війні.

Україна

1.Маріуполь нас рятує. По-перше, завдяки нашим героям ми виграли час. Як бачите, потрібно була аж 40 днів найбільшої війни в світі з часів Другої Світової, щоб нам дали зброю. По-друге, захист Маріуполя підриває наступ на Донбасі. Вони сковують 12 БТГ, що в умовах кризи мобілізації і мотивації воювати - колосальний ресурс.

2. Час таки працював на нас, і не тільки в питанні міжнародної допомоги. Одна з серйозних проблем російського наступу на Донбасі.... розлив річок. Це серйозно їх затримує на фоні зруйнованих мостів. Незабаром все зазеленіє, і в тилах росіян почне дуже сильно палати. Можливо і на території РФ.

2.Те, що до Києва приїжджають лідери інших країн свідчить про віру в нашу перемогу. І це ще більше підкреслює нашу перемогу під Києвом.

4. Додаткова техніка і зброя дозволить перекинути наші резерви. Росіяни не матимуть такої грандіозної переваги, на яку розраховують.

5. На жаль, на нас суне економічний цунамі. Я не втомлююсь про це говорити, але поки уряд не справляється з викликами. Час діяти військовим шляхом вже давно перезрів. В економічному плані нам може стати не менш важко, чим і у військовому.

Ми перемагаємо. Платимо високу ціну, але перемагаємо. Буде не легко, і не скоро. Але вже точно буде.