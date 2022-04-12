"Страшнее всего перед боем!" Участник победного поединка с оккупантами рассказал детали. Видео
Украинский военнослужащий рассказал, как его подразделению удалось уничтожить целую колонную танков оккупационной российской армии. По его словам, всего нескольким оккупантам удалось сбежать.
Рассказ защитника Украины обнародовали на Facebook-странице "Форпост Киев". Он был награжден министром обороны Алексеем Резниковым.
Воин отметил, что украинцы имели всего два танка, а у врага была целая колонна.
"В 10 часов утра они пошли на нас колонной танков, но не ожидали, что у нас есть два танка, мы ночью приехали. Мы выскочили из-за укрытий и их колону спалили. Кто успел, тот сбежал. Одного пленного взяли, он рассказал, что колонна была вся уничтожена", – отметил военнослужащий.
Он добавил, что страшнее всего перед боем, а потом все делается н автомате.
"Перед боем страшнее всего, но потом, из-за того, что меня шесть лет учили и тренировали, уже просто автоматом все делается", – подчеркнул украинских защитник.
Как сообщал OBOZREVATEL, боевая группа К2 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины уничтожила два танка российских оккупантов в Донецкой области. Еще несколько были подбиты.