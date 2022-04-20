Страны НАТО могут быть задействованы в эвакуации людей из Мариуполя, – Нуланд

В США выразили осторожную надежду, что Украина сможет добиться от России разрешения на безопасный выход для мирных жителей и раненых защитников Мариуполя. И это может произойти с участием "союзников по НАТО".

Однако раньше Россия не раз нарушала договоренности, поэтому доверять ей на все 100% нет оснований. Об этом заявила заместитель Госсекретаря США по связям с общественностью Виктория Нуланд, которую цитирует CNN.

Нуланд назвала блокаду Мариуполя наивысшим проявлением жестокости и отметила, что это одно из военных преступлений, совершенных президентом РФ Владимиром Путиным в Украине.

Она поделилась осторожным оптимизмом по поводу возможного получения Украиной от России гарантий безопасного прохода для мирных жителей и раненых солдат из Мариуполя". По ее словам, "к этому будут иметь отношение союзники по НАТО, если это произойдет".

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Однако Нуланд далека от того, чтобы полностью доверять обещаниям России. Она отметила, что попытки добиться таких договоренностей ранее несколько раз провалились. Их выполнение целиком и полностью зависит от России и от того, даст ли она согласие на создание безопасного прохода для спасения людей из Мариуполя.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов обменять военнопленных РФ на безопасный проход по гумкоридору жителей и защитников Мариуполя. Реакции Кремля на это предложение до сих пор нет.