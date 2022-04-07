Страны НАТО договорились усилить поддержку Украины в войне с РФ, – Столтенберг

Министры иностранных дел стран NATO, встреча которых проходила 6-7 апреля в Брюсселе, договорились о дальнейшем усилении поддержки Украины и активизации сотрудничества с партнерами, учитывая глобальные последствия начавшейся полномасштабной войны России против Украины. Союзники намерены усилить поддержку нашей страны и предоставить больше оружия.

Об этом говорится на официальной странице NATO. Представители стран-членов Альянса осудили все преступления, совершенные российскими фашистами в оккупированных городах, таких как Буча, Ирпень, Бородянка и других населенных пунктах.

Об этом сказал генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг на пресс-конференции по результатам встречи:

"Союзники решительно осудили ужасные убийства мирных жителей, которые мы видели в Буче и в других местах, недавно освобожденных от российского контроля."

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Столтенберг подчеркнул, что представители стран NATO согласились усиливать поддержку Украины вплоть до ее победы над врагом.

"Мы только что закончили содержательную встречу министров иностранных дел NATO. Мы согласились, что должны дальше усиливать и продолжать нашу поддержку Украины, чтобы Украина побеждала перед российским вторжением", - сказал он.

Генсек подчеркнул, что союзники делали многое для поддержки Украины и намерены делать больше сейчас, на среднесрочную и долгосрочную перспективу, чтобы помочь украинцам защитить свои дома, свою страну и дать отпор агрессору. Они предоставят широкий спектр систем оружия, оборудования для защиты от химических и биологических атак, а также помощь в кибербезопасности.

"Союзники также увеличивают гуманитарную помощь и финансовую поддержку. Мы обсудили, что еще сделаем, включая помощь в кибербезопасности и предоставлении оборудования, чтобы помочь Украине защититься от химических и биологических угроз", – сообщил Столтенберг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в преддверии встречи глав МИД стран НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг сообщил, что Альянс заявил о своей готовности к дальнейшей вооруженной поддержке Украины.