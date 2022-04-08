Стояли дикие крики: появились кадры с вокзала в Краматорске сразу после взрыва. Видео 18+
В сети появилось видео с железнодорожного вокзала Краматорска Донецкой области после атаки российских оккупантов. Оно зафиксировало жуткие кадры, крики и панику людей.
Видео опубликовал Telegram-канал "ХЗП – Новости". "Жуткие кадры с Краматорского вокзала, снятые в первые минуты после атаки рашистов", – говорится в подписи к нему (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
На кадрах видео – погибшие, раненые, толпы людей, разбросанные вещи и паника. Одна из женщин кричит о том, что среди погибших много детей.
Россия нанесла удар по Краматорскому вокзалу ракетным комплексом "Точка-У" утром в пятницу, 8 апреля. В этот момент осуществлялась эвакуация нескольких тысяч граждан.
Вследствие ракетного удара известно о гибели 39 человек, в том числе четверых детей. Более сотни человек получили ранения.
Внимание! Видео 18+
Дополняется...