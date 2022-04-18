Стоял трупный запах: оккупанты свозили в Крым тела ликвидированных российских солдат

В Симферополь временно оккупированного Россией Крыма привозили убитых на войне против Украины российских военных. Из-за многочисленных трупов на железнодорожном вокзале в городе стоял невыносимый запах, но так называемая власть под "дудку" Кремля заявляет, что у них масштабных "потерь нет".

В то же время крымчане роспропаганде уже не верят и убегают с полуострова. Об этом рассказала заместитель постоянного представителя президента Украины в АР Крым Тамила Ташева в интервью "Радио НВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Она напомнила, что на протяжении восьми лет РФ милитаризировала оккупированный ею полуостров и запугивала жителей. Крым являлся сплошной военной базой для Кремля. Россияне максимально наращивали обороноспособность, в том числе Силы специальных операций, так называемые правоохранительные органы и количество военных.

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С началом полномасштабного вторжения военные РФ, среди прочего, массированно зашли на территорию материковой Украины с юга. Ташева подчеркнула, что на войну были отправлены большие резервы путинской армии, в том числе с привлечением крымских военнослужащих, родившихся на полуострове.

"Когда начали массово привозить людей в морги, использовали частично железнодорожную дорогу. По нашим данным, вокруг Симферопольского железнодорожного вокзала был ощутим трупный запах. Соответственно, люди поняли, что война или "спецоперация", которая якобы далеко, их зацепила", – отметила дипломат.

По ее словам, шестая больница Симферополя и Джанкойская больница были полностью заняты для военных целей. Более того, по всему Крыму врачей просто заставляли "добровольно" отправляться в "Л/ДНР". Об этом медики писали в письме к оккупационной "администрации", которое оказалось в распоряжении украинских правозащитников.

Ташева добавила, что на полуострове засекречена информация по поводу утонувшего флагмана Черноморского флота РФ "Москва". До сих пор неизвестно, сколько членов экипажа выжило: по разным данным, это от 14 до 58 российских моряков. В общем, по данным оккупантов и российских властей, на ракетном крейсере находились более 500 моряков.

"Поэтому пока не могу сказать точной реакции на их гибель и на то, что затонул этот флагман. Я видела в оккупационных пабликах, что реакция очень отрицательная. Все обвиняют Украину, никто не верит в версию о поджоге или детонировании, то есть "официальную версию", которую распространяет РФ", – отметила заместитель постпреда президента Украины в АР Крым.

При этом она выразила убеждение, что в ближайшее время следует ожидать массовых похорон на территории полуострова, как это было с другими военнослужащими, которых "бросали из Крыма на материковую часть Украины".

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