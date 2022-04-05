Столтенберг об отношениях НАТО с Россией: диалог больше не работает, Москва ответственна за произошедшее в Буче

В конце июня 2022 года НАТО примет новую стратегию безопасности. Она будет основываться на изменениях, которые принесла война между Украиной и Россией. При этом Альянс не рассчитывает на дальнейшее ведение диалога с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время брифинга. По его словам, вторжение Кремля не стало сюрпризом для организации.

Столтенберг объяснил, что развитие событий в Украине было прогнозируемым. Однако это в любом случае кардинально изменило отношения с Кремлем, отошедшим от договоренностей с Альянсом. "После аннексии Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе НАТО приняло беспрецедентные меры. За неделю до вторжения наше присутствие в Европе было увеличено", – отмечает генеральный секретарь.

Видео дня

По его словам, РФ должно понести ответственность за содеянное в Буче Киевской области. При этом он считает, что, с освобождением других городов, миру откроется еще больше свидетельств военных преступлений.

Столтенберг заверил, что Альянс и дальше будет помогать Украине. Тем не менее, НАТО не отправит на войну военных и самолеты, чтобы "не началась война НАТО с РФ, чтобы не спровоцировать еще больше смертей".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский упрекнул НАТО в нерешительности в отношениях с Россией.

Нам нужна поддержка – помогите OBOZREVATEL благотворительным взносом. Читайте только проверенную информацию у нас в Telegram-канале. Не ведитесь на фейки!