'Стой! Дальше укропы!' ВСУ устроили засаду российским оккупантам. Фото

Вооруженные силы Украины зашли с тыла российских оккупантов и уничтожили их. Также они разбили вместе с живой силой военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что враг боялся и ждал, что украинские военные где-то впереди (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Россияне сделали соответствующую надпись на одном из автомобилей. "Стой! Дальше укропы" – гласила надпись.

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"Россияне боялись, что "укропы" прячутся где-то впереди. Они не прятались, а зашли сзади. Спецназ Военной службы правопорядка ВСУ сделал свое дело. Российские оккупанты бояться перестали… потому что уже не могут", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ в Луганской области бойцы уничтожили командно-наблюдательный пункт одного из подразделений путинской оккупационной армии. Несмотря на тщательную охрану объекта он был полностью разбит.

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