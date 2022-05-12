'Старый маразматик': оккупант в разговоре с подругой признался, что думает о Путине. Аудио

Один из российских оккупантов в разговоре с подругой назвал президента страны-агрессора РФ Владимира Путина "старым маразматиком". Внешняя политика главы Кремля вызывает у него недоумение.

Запись перехваченного телефонного разговора обнародовала пресс-служба Главного управления министерства обороны Украины. В беседе россияне обсуждают речь Путина во время военного парада в Москве 9 мая (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

"Его (Путина. – Ред.) речь – это просто какая-то жесть. При чем здесь Суворов, Мономах и Великая отечественная война? После этого парада меня весь день трясло", – поделилась девушка с другом-оккупантом.

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На что тот ей ответил: "Ну, что ты хочешь? Старый маразматик". Военный РФ также возмутился оправданиями Путина по поводу войны с Украиной.

"Х*ли мы на Беларусь не прем на танках, это же СССР, наша территория была", – сыронизировал он.

Когда девушка отметила, что "победу" придется "делить", он усомнился в подобных перспективах армии РФ: "Ага, победу, не про**али бы мы тут еще".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в разведке Британии подтвердили, что РФ выводит свои подразделения из Харьковской области. При этом в украинской разведке рассказали, что Россия не может полноценно восстановить боеспособность выведенных войск. Технику уже снимают со складов, но не могут перебросить ее оккупантам, а их командование лжет о полном обеспечении.