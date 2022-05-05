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Старуха-смерть встречает российских вояк в Украине. Они ее сами и поставили

Игорь Эйдман
мнения
Война в Украине 2022 / Мнения
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Старуха-смерть встречает российских вояк в Украине. Они ее сами и поставили

Чёрная старуха с косой в виде красного флага мёртвого СССР приветствует оккупантов беззубой улыбкой. Это сама смерть встречает российских вояк в Украине. Они сами так решили и ставят ее силиконовые статуи по всей оккупированной территории.

Старуха-смерть давно встретила СССР. Теперь она с отобранным у покойной страны флагом ожидает российскую оккупационную армию и сам путинский режим. Безмозглые оккупанты поклоняются образу ожидающей их смерти.

СССР - символ мертвечины, старуха - символ смерти. Символический ряд, выбранный путинским государством в качестве объекта поклонения, свидетельствует, что оно само внутренне мертво.

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Источник:Facebook Игоря Эйдмана