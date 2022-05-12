Турция предлагала России свой вариант спасения защитников Мариуполя, удерживающих оборону на территории завода "Азовсталь". Турецкие власти просили у представителей страны-агрессора дать возможность вывезти украинских воинов на турецком корабле, обещая обеспечить их пребывание на территории Турции до конца войны.

Однако Россия на предложение не согласилась и потребовала, чтобы защитники Мариуполя сложили оружие и сдались в плен. Об этом рассказал украинский политик, один из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев, которого цитирует "Укринформ".

По словам Джемилева, в конце апреля командир 36 батальона морской пехоты Сергей Волынский, находящийся на "Азовстале" вместе со своими бойцами, записал обращение к Эрдогану с просьбой помочь спасти защитников Мариуполя. Это обращение тут же перевели на турецкий язык и через советника президента Турции передали самому Эрдогану и его заместителю.

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В тот же день, когда это произошло, турецкие СМИ массово распространили текст обращения Волынского. Впоследствии также распространялось обращение с просьбой спасти раненых на "Азовстали" от медика, находящегося на территории завода.

А дальше турецкие власти предприняли попытки помочь защитникам Мариуполя. 4 мая в Украину прилетел советник и спикер Эрдогана Ибрагим Калин, который рассказал об усилиях Турции по спасению украинских воинов из "Азовстали". Параллельно Эрдоган пытался уговорить разрешить эвакуацию воинов президента РФ Владимира Путина.

"Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. Кроме того, сам Ибрагим Калин разговаривал с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он ему сказал: "У нас в порту в Стамбуле стоит корабль вместимостью две тысячи человек. В любой момент, когда мы с вами договоримся, он придет в порт Бердянск, на этом корабле будут автобусы, которые перевезут их (украинских воинов. - Ред.) из Мариуполя в Бердянск, потому что порт Мариуполя заминирован. Они проедут в Бердянск в сопровождении турецких наблюдателей, и мы, турецкая сторона, обязуемся, что до окончания войны они будут гостями Турецкой Республики, то есть до окончания войны они не будут воевать", - рассказал Джемилев.

Однако Шойгу отверг такое предложение и выдвинул требование, чтобы защитники Мариуполя сдались в плен.

"Шойгу сказал, что они согласны выпустить гражданское население, а в отношении военнослужащих, то они (бойцы) должны сдаться, им гарантируют нормальное отношение, и пусть Зеленский даст команду, чтобы они сдались", - отметил Джемилев.

Калин был шокирован такой позицией – и попытался предложить России забрать за украинских воинов Мариуполя российских пленных

"Калин на это ответил: "Послушайте, ни один главнокомандующий во всем мире не имеет права говорить своим военнослужащим, чтобы они сдавались. Мы вам предлагаем, как турецкая сторона-посредник, обмен: ваших военнопленных, а их больше тысячи... на "азовцев", – перессказал тот разговор Джемилев.

Однако и это предложение РФ отвергла.

"Мариуполь – наша боль, наша гордость. Вклад воинов Мариуполя в защиту независимости и свободы Украины просто неоценим. Сейчас стоит вопрос – они выполнили свой долг. и нужно принять все меры для их освобождения", - подчеркнул Джемилев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук раскрыла детали переговоров по обмену защитников "Азовстали" и призвала не распространять фейки.

Она отметила, что высказывания некоторых политиков, журналистов и общественных деятелей по поводу содержания переговоров не только дезинформируют и дезориентируют общество, но и вредят переговорному процессу.

По словам Верещук, сейчас Украина пытается вытащить из заблокированного завода 38 тяжелораненых воинов. Об эвакуации всех раненых защитников, которых на "Азовстали" остаются сотни, пока речь не идет, а соответствующие сообщения лишь вредят спасению даже нескольких десятков, которых Украина надеется освободить в ближайшее время.