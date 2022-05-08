'Старались не смотреть на тела убитых на улицах': сбежавшие из захваченного Изюма рассказали о терроре оккупантов

В городе Изюм на Харьковщине, который 2 апреля оккупировали российские войска, труппы расстрелянных ими людей неделями оставались лежать на улицах. Местные же старались не смотреть на тот ужас – они не могли даже похоронить мертвых, поскольку это тоже было равносильно гибели.

Об этом в комментариях ВВС рассказала 52-летняя Елена, которая бежала с дочерью. А ее землячка Екатерина отметила, что в почти несуществующем городе осталась мама, которой захватчики, как и другим жителям, запретили выходить из домов.

После двух месяцев жизни в подвале детского сада на пути к безопасности Елена с дочерью провели еще два нервных дня среди 20 человек в колонне автомобилей, направлявшихся по организованному волонтерами маршруту.

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"Все это время мы молились", – призналась женщина, вспоминая, как они проезжали через многочисленные российские блокпосты.

Когда вражеские солдаты спрашивали их, куда они едут, группа убеждала, что направляется в РФ. На одном блокпосту россияне просмотрели телефон дочери Елены и разозлились, увидев сообщения друзьям о ситуации в Изюме.

К счастью, семья удачно добралась до Полтавы. Но женщина говорит, что чувствовала себя так, как будто потеряла все, и не может забыть тот ужас, через который она прошла в своем родном городе после начала войны.

"Трупы неделями лежали на улицах. Мы старались не смотреть на них, чтобы сохранить разум. Не могли хоронить мертвых, потому что это тоже было равносильно гибели. Обстрелы шли без перерыва", — рассказала Елена.

Она и другие прямо в подвале готовили еду на костре и питались овощами, собранными со своих огородов. В укрытие каждый приносил все, что у него было, люди делились едой и это помогало им не терять надежду.

Она добавила, что российские войска грабили в домах все, включая белье. Оккупанты разъезжали по городу на угнанных машинах с нарисованными на них буквами "Z".

"Они были вооружены и часто сильно пьяны. Было очень страшно, когда по твоей улице ехал БТР и в нем сидели солдаты с автоматами. Мы пытались спрятаться", – отметила Елена.

Расположенный к юго-востоку от Харькова Изюм известен как ворота в Донбасс. Он окружен лесами и реками, которые делают его естественной крепостью. А в черте города находится гора Кременец высотой 218 метров над уровнем моря.

"Тот, кто контролирует эту гору, имеет значительное военное преимущество", – сказал чиновник Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Отмечается, что все это сделало Изюм "важным трофеем", и вскоре после вторжения войск РФ он подвергся сильным бомбардировкам. С первых чисел апреля военные путинской армии захватили город и с тех пор оккупировала его.

Ныне там разрушено 80% инфраструктуры. При этом, по словам Стрельника, в Изюме остается от 10 до 15 тысяч мирных жителей – без воды, электричества, газа, отопления.

"Невозможно оценить, сколько пострадавших в городе. Медицинских учреждений и похоронных служб там нет. Хоронить погибших возле домов и в городских парках стало ужасной реальностью", – сказал он.

Среди оставшихся в ловушке в Изюме оказалась мать жительницы города Екатерины. Сама женщина сбежала с мужем и двумя детьми еще в начале марта.

"Она звонит мне время от времени – иногда раз в неделю. Даже сейчас, когда я в безопасности, не могу чувствовать себя на 100% хорошо, потому что моя мама осталась в несуществующем городе", – призналась она.

По ее словам, к тому времени, когда она выбралась, было уже слишком поздно для ее матери, которая жила в части Изюма, тогда уже оккупированной россиянами. Те запретили ей выходить из дома.

Собственный побег Катерины был мучительным опытом. Семья вместе укрывалась в подвале в течение семи дней, когда всего в 500 метрах от их дома упала российская бомба.

"Земля начала падать с потолка. Тогда я начала понимать, что наш подвал не выдержит бомб", – отметила жительница Изюма.

У нее и ее семьи было всего 15 минут, чтобы подготовиться к отъезду. Брали очень мало – только детские вещи. Даже домашних животных им пришлось оставить. Когда бежали, слышали, как над ее головой рвутся снаряды, и теперь они не могут избавиться от этих звуков в голове.

После эвакуации и Екатерина, и Елена считают, что им повезло, что они смогли вовремя сбежать из Изюма. Но их воспоминания о доме в мирное время не дают покоя.

Екатерина помнит место, где, по ее словам, было все необходимое, в частности детские парки.

"Это было так мило, так уютно, как маленькая пушистая подушка, будто твоя мама обнимает тебя", – подчеркнула она.

Елена же скучает по тем временам, когда вместе с внучкой сажала цветы в саду.

"Мы не понимали, как нам повезло. Теперь я понимаю, что жила в раю", – сказала она.

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