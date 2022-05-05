США предоставили разведданные, которые помогли Украине найти и уничтожить многих российских генералов - The New York Times

Соединенные Штаты предоставили разведывательные данные о российских подразделениях, которые позволили украинцам атаковать и уничтожить многих российских генералов. Они были ликвидированы на поле боя во время войны в Украине.

Об этом пишет издание The New York Times. Украинские военные убили на передовой около 12 генералов, и это количество действительно шокировало многих военных аналитиков.

Помощь с точными координатами на поле боя является частью секретных усилий администрации Байдена по предоставлению Украине разведывательных данных в режиме реального времени. Эти разведывательные данные также включают вероятные перемещения российских войск, полученные из недавних американских оценок секретного боевого плана Москвы по поводу боевых действий на Донбассе на востоке Украины.

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По данным высокопоставленных американских чиновников, США сосредоточились на предоставлении местонахождения и других подробностей о часто перемещающемся мобильном штабе российских военных. Украинские чиновники объединили эту географическую информацию со своими собственными разведывательными данными, включая перехваченные коммуникации, предупреждающие украинских военных о присутствии высших российских офицеров, чтобы нанести артиллерийские удары и провести другие атаки.

Поддержка украинцев разведкой США оказала решающее влияние на поле боя, подтвердив цели, определенные украинскими военными, и наведя их на новые цели. Поток действительных разведывательных данных о передвижении российских войск, предоставленных Америкой Украине, имеет мало прецедентов.

Американские чиновники пытались сохранить в секрете большую часть разведданных о ситуации на поле боя, опасаясь, что это будет расценено как эскалация и спровоцирует президента России Владимира Путина на более широкую войну. Также они не стали сообщать, как получена информация о штабе российских войск. Но на протяжении всей войны разведывательные службы США использовали различные источники, включая секретные и коммерческие спутники, чтобы отслеживать перемещение русских войск.

Министр обороны Ллойд Остин в прошлом месяце заявил, что "мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, что она не может делать то, что она сделала во время вторжения в Украину".

Отвечая на вопрос о предоставлении разведданных украинцам, спикер Пентагона Джон Кирби сказал, что "мы не будем говорить о деталях этой информации". Но он признал, что Соединенные Штаты предоставляют Украине информацию и разведывательные данные, которые ВСУ могут использовать для защиты.

Не все данные были переданы американской разведкой. По словам многих американских чиновников, удар на выходных в место на востоке Украины, где побывал генерал Валерий Герасимов, не был поддержан американской разведкой. Соединенные Штаты запрещают предоставлять разведывательные данные о высших российских лидерах, заявили чиновники. Следовательно, украинцы нанесли удары по тому месту, где побывал генерал Герасимов, действуя на основе своей разведки.

При этом, как признали чиновники, американская разведка была причастна к ликвидации других генералов. Кроме передачи разведданных, администрация Байдена поставляет в Украину новое вооружение, которое должно улучшить способность Украины атаковать российских офицеров. Меньшую версию дрона Switchblade, прибывающего на поле боя в Украине, можно использовать как для идентификации и уничтожения отдельных бойцов, так и для уничтожения генерала, который, например, сидит в транспортном средстве или отдает приказы на передовой.

Американские официальные лица публично признали, что Соединенные Штаты начали предоставлять Украине оперативные разведывательные данные в преддверии вторжения России 24 февраля. К примеру, накануне вторжения американские спецслужбы предупреждали о предстоящей атаке на аэропорт Гостомель к северу от Киева. Это позволило Украине укрепить свою обороноспособность. Российские ВДВ наконец не смогли удержать аэродром.

Хотя информация, предоставленная Соединенными Штатами Украины, оказалась ценной, российские генералы часто сталкивались с электронным прослушиванием, разговаривая по незащищенным телефонам и радио, отмечают нынешние и бывшие американские военные чиновники.

"Это свидетельствует о плохой дисциплине, отсутствии опыта, высокомерии и неспособности оценить украинские возможности", – сказал Фредерик Б. Ходжес, бывший главнокомандующий армией США в Европе, который сейчас работает в Центре анализа европейской политики. "Нетрудно найти кого-то по телефону, говорящему на открытом пространстве".

В прошлом месяце Соединенные Штаты увеличили поток разведывательных данных в Украине о российских войсках на Донбассе и Крыму, поскольку украинские войска готовились защищаться от возобновленного наступления Москвы на востоке Украины.

"Из Соединенных Штатов в Украину поступает значительное количество разведывательных данных", – заявил во вторник на заседании Сената глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первые дни вторжения РФ в Украину американская разведка предоставила Киеву детальную информацию о том, когда и где именно российские войска планировали нанести ракетные удары и сбросить бомбы. Это помогло Украине спасти системы ПВО и авиацию.