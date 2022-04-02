США передадут Украине средства защиты от химического оружия, – Псаки

Соединенные Штаты Америки продолжают передавать снаряжение Вооруженным силам Украины, которые противостоят российским оккупантам. Среди всего прочего наша страна получит от США комплекты для защиты от химического оружия.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Она отметила, что Вашингтон осуществляет поставки с учетом того, какие угрозы сейчас есть для Украины со стороны России.

По словам Псаки, переданные США припасы должны помочь нашей стране в случае применения Россией химического и бактериологического оружия.

Она также напомнила, что разведка США и других стран неоднократно предупреждала о том, что Россия может готовить операцию "под чужим флагом" для того, чтобы применить химоружие в ходе вторжения в Украину.

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Напомним: секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина должна быть готова к тому, что российские оккупанты могут применить химическое оружие. РФ уже использовала его в Сирии, несмотря на любые международные запреты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские оккупанты в городах, где прорывают оборону, могут использовать зарин – вещество, которое в военных целях применяется как боевой яд нервно-паралитического действия. Поэтому офицеры РФ, воюющие в нашей стране, получают инъекции – антидоты фосфороорганических соединений и химических веществ.

Вместе с тем, президент США Джо Байден предупредил Россию о том, что она получит "существенный ответ", если применит в Украине химическое оружие.

О том, что следует делать в случае химической атаки, читайте по ссылке.

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