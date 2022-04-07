США отправили в Украину 100 дронов-камикадзе Switchblade и провели инструктаж для украинских военных

США передали Украине 100 современных дронов-камикадзе Switchblade. Они смогут точно поражать российскую технику и позиции на расстоянии нескольких миль.

Об этом в среду, 6 апреля, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает CNN. По его словам, беспилотники уже в скором времени должны оказаться на вооружении ВСУ.

"Мы ведем с украинцами переговоры о будущем использовании дронов Switchblade. Конечно, их поставка будет доступной и в дальнейшем", – сказал Кирби.

Он добавил, что США обучили "очень небольшое количество украинских солдат, которые находились в Штатах с осени" работе с беспилотниками, прежде чем они вернулись в Украину. Теперь они смогут обучить работать с дронами и других военнослужащих.

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"Человек должен быть надлежащим образом обучен тому, как использовать беспилотник с выкидным лезвием как минимум в течении нескольких дней", – добавил представитель американского оборонного ведомства.

Switchblade – это роботизированные дроны, оснащенные камерами, системами наведения и взрывчаткой. Современное вооружение сможет точно поражать российскую технику и позиции на расстоянии нескольких миль. Они летают намного быстрее турецких беспилотников Bayraktar TB2, которые украинские защитники уже используют против оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля Кибри сообщил, что США предоставят Украине еще 300 миллионов долларов военной помощи. На эти деньги планируется закупить разное вооружение.